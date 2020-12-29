توجيه عاجل من السيسي بشأن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

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صرح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم الثلاثاء بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب وزير المالية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



كما اجتمع الرئيس السيسي بالمجموعة الاقتصادية، ووجه بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة الحوافز والمميزات العددية التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة بتلك المشروعات.

