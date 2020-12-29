كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد سامي
زف المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بشري سارة لجماهير البارسا، بشأن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيبار، ان عثمان ديمبلي سيتواجد في قائمة المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به منذ 3 أسابيع.

وسيواجه البلوغرانا نظيره إيبار في إطار مباريات الجولة السادسة عشر، غدًا الثلاثاء علي ملعب الكامب نو، في الثامنة والربع بتوقيت مصر.

 
وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:
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شتيجن - دست - أراوخو - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا.

وسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، عن مواجهة إيبار بسبب إجهاد علي مستوي الكاحل الأيمن، بجانب الثلاثي المصاب "جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجيو روبيرتو.

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