نشوى مصطفي تنعي وفاة المخرج السوري حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة نشوي مصطفي وفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام.



ونشرت نشوي صورة للراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : البقاء والدوام لله المخرج الكبير حاتم علي ، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر قلب أهلك ومحبينك. 


يشار أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.


وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية" عطل فني"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمير طعيمة، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر .

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