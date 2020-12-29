تعادل مثير لشباس الشهداء مع الزعفران في مؤجلات القسم الثالث

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
نيرمين خضر

تعادل الزعفران مع فريق شباس الشهداء بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء والمؤجل من المجموعة الثامنة بالقسم الثالث.

جاء الهدف الاول للزعفران في الدقيقة 80 عن طريق محمد بكير من ضربة جزاء ، وفي الوقت المحتسب بدل ضائع احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح شباس الشهداء جاء منها هدف التعادل.

وشهد اللقاء طرد لاعب من صفوف الزعفران، وبذلك النتيجة ارتفع رصيد شباس لـ 6 نقاط، بالمركز الـ9 فيما حصد الزعفران أول نقطة بالمسابقة.

وتغلب عثماسون على مطوبس بثلاثية دون مقابل في مؤجلات اللقسم الثالث.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 15 نقطة
2- شباب كوم حماده 13 نقطة
3- بلطيم 10 نقاط
4- سمنود 10 نقاط
5- عثماسون 9 نقاط
6- سيدي غازي 8 نقاط
7- سيدي سالم 7 نقاط
8- سبورتنج كاسل 6 نقاط
9- شباس الشهداء 6 نقاط
10- كوم حماده 5 نقاط
11- الحامول 5 نقاط
12- دسوق 5 نقاط
13- الحنفي 4 نقاط
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران نقطة وحيدة

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