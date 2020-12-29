كندا علوش تنعي المخرج السوري حاتم على بصورة





ونشرت كندا علوش، صورة للمخرج حاتم علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعًا للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ #حاتم_علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وفرح وغالية.. ولكل أصدقاءه ومحبيه ".





في سياق متصل، بدأ المخرج الراحل حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.





توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007، و"عمر" عام 2012.





وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح".



أعربت الفنانة كندا علوش، عن حزنها الشديد لوفاة المخرج حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.