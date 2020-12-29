السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

استبعاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، محمود جنش، حارس مرمى الفريق، عن لقاء سموحة مساء أمس.





وأنتشرت العديد من الأقاويل خلال الساعات الماضية، تشير إلى تمرد اللاعب المشاركة في المباريات بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.









ولكن يعانى محمود جنش من إصابة فى العضلة الضامة، وابتعد عن التدريبات الأخيرة للفريق لهذا السبب.









ويخضع جنش لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وكان الجهاز الفني للزمالك ضم كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد لقائمة الفريق للقاء أمس.









وحقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره سموحة بهدفين دون رد، ضمن مؤجلة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



