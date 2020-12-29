صادرات ألمانيا تتراجع بأكثر من 12% في 2020 بسبب جائحة كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
قال اتحاد التجارة الألماني (بي جي إيه) يوم الثلاثاء، إن صادرات ألمانيا انكمشت بما لا يقل عن 12 في المئة هذا العام مع انهيار الطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب جائحة فيروس كورونا، في حين ظلت آسيا الموقع المشرق الوحيد لصادرات أكبر اقتصاد في أوروبا.

وهبطت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق لمبيعاتها الخارجية لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي، 16 بالمئة في حين تراجعت الصادرات إلى بريطانيا 18.5 بالمئة.

وقال انتون بوينر رئيس الاتحاد “الموقعان المشرقان الوحيدان كانا الصين وآسيا حيث استمرت أهميتهما في التجارة أثناء الجائحة.”

ومن المرجح أن تتخطى الصين كلا من فرنسا والولايات المتحدة هذا العام لتصبح الوجهة رقم واحد لصادرات ألمانيا من حيث القيمة للمرة الأولى مع تركيز الشركات الألمانية على العملاق الآسيوي الصاعد.

وقال مسؤولون أوروبيون يوم الاثنين إن من المرجح أن تتوصل الصين والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري هذا الأسبوع سيعطي الشركات الأوروبية نفاذا أفضل إلى السوق الصيني ويحسن شروط المنافسة ويحمي استثمارات الاتحاد الأوروبي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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