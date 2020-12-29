مكسيم خليل ينعى المخرج الراحل حاتم علي عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشر الفنان السوري مكسيم خليل، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى. 


وعلق "خليل"، على الصورة قائلًا: "استاذي.. كم هي هزيلة فكرة "الحياة".. وكم جميلة احيانًا فكرة "الاشاعة".. يحترق امامي الآن الماضي الجميل.. رحيلك صادم نعم..مفاجيء نعم.. مؤلم قاسي نعم.. لكنه لن يغير من حقيقة انك (استاذي).. الذي علّمني الف باء التمثيل.. علمني الالتزام..الشغف..القلق المهني الذي لا ينتهي..في البحث عن الجديد».


وتابع مكسيم: "لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي..شكرا من القلب.. من الروح..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي".


في سياق متصل، بدأ المخرج الراحل حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.


توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007، و"عمر" عام 2012.


وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حاتم على المخرج حاتم على ى

أخبار تهمك

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ نصف ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يُعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة

منذ ساعة و 26 دقيقة

آخر تطورات إصابة ثنائي الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

مكسيم خليل ينتهي من تصوير مسلسل "إيدن"

مكسيم خليل عن رحيل ياسر المصري: "خبر مفجع وصادم"

أبرزها تجسيده "الملك فاروق".. كيف لمع نجم تيم حسن في عيد ميلاده؟

في يوم ميلادها.. لماذا طلبت "إيزيس المسرح المصري" سهير المرشدي الطلاق من كرم مطاوع؟!

بعد رحيله.. قاسم الدالي يتصدر مؤشرات البحث على جوجل في السعودية

في ذكرى ميلاد طارق لطفي.. تعرف على أبرز المحطات الهامة في مشواره الفني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

05:33 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»