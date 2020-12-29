مكسيم خليل ينعى المخرج الراحل حاتم علي عبر "إنستجرام"





وعلق "خليل"، على الصورة قائلًا: "استاذي.. كم هي هزيلة فكرة "الحياة".. وكم جميلة احيانًا فكرة "الاشاعة".. يحترق امامي الآن الماضي الجميل.. رحيلك صادم نعم..مفاجيء نعم.. مؤلم قاسي نعم.. لكنه لن يغير من حقيقة انك (استاذي).. الذي علّمني الف باء التمثيل.. علمني الالتزام..الشغف..القلق المهني الذي لا ينتهي..في البحث عن الجديد».





وتابع مكسيم: "لن يغير من حقيقة انك زرعتَ فيي وفي الكثيرين غيري: (احلامًا كبيرة..حتى ونحن نعيش تغريبتنا السورية).. رحيلك تاريخ حاضر في حياة السوريين.. شكرا استاذي..شكرا من القلب.. من الروح..علّها توصل السلام لروحك.. حاتم علي".





في سياق متصل، بدأ المخرج الراحل حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.





توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007، و"عمر" عام 2012.





وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح".



نشر الفنان السوري مكسيم خليل، صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، للمخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح اليوم، ناعيًا إياه بكلمات من الحزن والأسى.