هاني شاكر وأحمد سعد ضيفا أولي حلقات برنامج "ليلة خميس" مع ياسمين عز على "MBC مصر"

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
القاهرة، 29 ديسمبر 2020: وسط أجواء من البهجة والمتعة تنطلق أولي حلقات برنامج "ليلة خميس" مع ياسمين عز، التي تُعرض في تمام الحادية عشر مساء الخميس على شاشة "MBC مصر".


يُستضيف برنامج "ليلة خميس" في حلقته الأولي الفنان الكبير هاني شاكر، والنجم أحمد سعد في حوار غير تقليدي، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة إحتفالاً ببداية العام الجديد.


برنامج "ليلة خميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.



برومو برنامج "ليلة خميس":
https://fb.watch/2FXEynpcj3/


يُعرض برنامج "ليلة خميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 31 ديسمبر 2020.

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