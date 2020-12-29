اختراق الايفون والاستيلاء على الجهاز عبر شبكة الواي فاي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
عبدالعزيز خلف

في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة "اَبل" بتصحيح ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل iOS كان من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالتحكم الكامل عن بُعد في أي جهاز ايفون ضمن نطاق شبكة الواي-فاي. وبالرغم من إصلاح الخلل منذ أشهر، فإن التفاصيل حوله قليلة حتى الآن.

في منشور مدونة لا يقل عن 30000 كلمة، وصف الباحث في "Google Project Zero"، "اَيان بير" كيف ابتكر على مدار ستة أشهر، استغلالًا من موجات الراديو المقربة يمنحه سيطرة كاملة على الايفون في المنطقة المجاورة له. سمح له الاستغلال بالوصول إلى جميع البيانات المخزنة على الجهاز، بما في ذلك الصور ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة وكلمات مرور، وكذلك مراقبة كل ما يحدث على الجهاز.

تسمح الثغرة لأي هجمات من إستغلالها حيث يمكن أن تنتشر من جهاز إلى جهاز دون الحاجة إلى تفاعل المستخدم. ومع ذلك، أضاف "بير" أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الضعف قد تم استغلاله بشكل فعلي.

يكمن الخلل في بروتوكول Apple Wireless Direct Link (AWDL) ، والذي يستخدم لاتصالات شبكة نظير إلى نظير بين أجهزة iOS وفي ميزات مثل AirDrop أو SideCar. وصفه "بير" بأنه "خطأ برمجي تافه إلى حد ما في تجاوز سعة المخزن المؤقت في كود C ++ في تحليل النواة للبيانات غير الموثوق بها، والمعرضة للمهاجمين عن بُعد." وأضاف أيضًا أن الاستغلال بأكمله يستخدم ثغرة واحدة فقط تتعلق بفساد الذاكرة، والتي استغلها في اختراق جهاز "ايفون 11 برو".

ونشر "بير" مقطع فيديو يوضح الهجوم:

 

وفي سلسلة من التغريدات، أوضح "بير" أنه يمكن تمديد نطاق ومسافة الهجمات باستخدام المعدات المتاحة بسهولة:

"يتم تمكين AWDL افتراضيًا، مما يؤدي إلى سطح هجوم كبير ومعقد عبر الراديو القريب. ومع المعدات المتخصصة، يمكن أن يصل مدى الراديو إلى مئات الأمتار أو أكثر. لا تحتاج إلى إعدادات كبيرة. يستخدم هذا الاستغلال Raspberry Pi واثنين من محولات الواي-فاي الجاهزة فقط وبتكلفة إجمالية أقل من 100 دولار". وبينما يتم تمكين AWDL افتراضيًا، وجد "بير" طريقة لتمكينه عن بُعد حتى إذا تم إيقاف تشغيله عبر استخدام نفس الهجوم.

أبلغ "بير" شركة "اَبل" عن الضعف منذ عام تقريبًا. وتم إصلاح الخلل كـ CVE-2020-3843 في iOS 13.1.1 / MacOS 10.15.3 في يناير من هذا العام. من الآمن أن نقول إن الغالبية العظمى من مستخدمي iOS يشغلون أحد الإصدارات المحدثة. وعلى أي حال، إذا لم يكن جهازك محدث حتى وقتنا الحالي، فافعل ذلك بنفسك وقم بتطبيق التحديثات في أقرب وقت ممكن.

قامت "اَبل" أيضًا بتصحيح ثلاثة عيوب تم استغلالها بنشاط في الشهر الماضي، وتم الإبلاغ عنها أيضًا بالمصادفة، بواسطة باحثو Google Project Zero.

أخبار تهمك

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 6 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

السر وراء استبعاد جنش من قائمة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ يوم

الأهلي يُعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات إصابة ثنائي الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 17 ساعة

عبدالحفيظ يكشف عن مدة غياب طاهر محمد

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

05:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»