التطوير الاقتصادي أساس لمسار إنهاء الأزمة الليبية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
الفجر

يترقب الشارع الليبي ما تسفر عنه الأمور في الفترة الحالية من اجل إنهاء المشاكل الدائرة منذ سنوات.

وطبقا لوسائل الإعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية والعهد الجديد والساعة ٢٤ الأزمة من خلال التقارير التي اشارت الي الأزمة الليبية المتأرجحة بين مساعي إنهاء حالة الصراع السياسي وأخرى تستفيد من بقائه، ترجح كفة ميزان المساعي نحو عملية فض الخلافات وإنهاء الصراع من قبل البعض من السياسيين الليبيين الغيورين على مصلحة الوطن.

هذا وإن طريق ليبيا إلى السلام يبدأ من خلال التسوية السياسية، ومن ثم الانتخابات، وكذلك اعتماد دستور جديد للبلاد، وقد أكد على ذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد أحمد معيتيق. ولكن، وقبل كل شيء، من الضروري تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا كخطوة أولى لتحقيق التسويات السياسية.

وقد برهن على ذلك الاتفاق النفطي الذي تم توقيعه بفضل معيتيق مع الحكومة الشرقية والجيش الوطني الليبي، والذي حقق نتائج مهمة انعكست على السياسة والشعب بشكل ايجابي.

وفي إطار قطف ثمار النهج الذي اتخذه معيتيق في مسار الإصلاح الإقتصادي، بدأ وفد مصري من أعلى المستويات زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس هي الأولى من نوعها منذ عام 2014.

وأجرى الوفد المصري،محادثات رسمية مع كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسهم كان السيد أحمد معيتيق.

تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات «لجنة 5+5» من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

الخبراء الاقتصاديون واثقون من أن مثل هذه الاتفاقيات سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، والتي ستساهم بدورها في إيجاد حل سياسي سلمي لإنهاء حالة الصراع الليبي القائم.

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