فوز منية سمنود والخيارية ومياه الدقهلية في جولة مثيرة بالقسم الثالث

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الخامسة بالقسم الثالث بالمجموعة التاسعة والتى شهدت ٧ مباريات مختلفة.

عاد فريق بايونيرز بفوز ثمين على حساب اتحاد بهدف نظيف، نبروه فى قمة مباريات الجولة الخامسة، فيما فرض شربين التعادل السلبى على مستضيفه بلقاس.

وواصل مياه الدقهلية الإنتصارات بتحقيق فوزا صعبا على السنبلاوين بهدف، فيما حقق الخيارية فوزا هاما على حساب شباب الأمير بهدفين دون مقابل.

وأخفق اتحاد المنزلة فى إختباره أمام ضيفه منية سمنود وتعرض لهزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف وحيد،  فيما حسم التعادل السلبى مواجهتى كهرباء طلخا وميجاسبورت بالإضافة لمواجهة دقادوس وعمال المنصورة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بايونيرز ١٢ نقطة
٢- نبروه ١٢ نقطة
٣- مياه الدقهلية ١٢ نقطة
٤- بلقاس ١١ نقطة
٥- شربين ١٠ نقاط
٦- ميجاسبورت ٧ نقاط
٧- السنبلاوين ٦ نقاط
٨- منية سمنود ٦ نقاط
٩- عمال المنصورة ٥ نقاط
١٠- كهرباء طلخا ٤ نقاط
١١- الخيارية ٤ نقاط
١٢- المنزلة ٤ نقاط
١٣- دقادوس ٤ نقاط
١٤- شبان بدواى نقطتين
١٥- الأمير ٠ نقطة

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