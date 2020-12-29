نائب محافظ المنيا يستعرض الموقف العام لمراحل تطوير مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
شارك الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير اعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، منها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط.


جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية، المهندس مصطفي كمال ممثلا عن مجلس الوزراء، المهندسة هبه يوسف المنسق الحضاري، المهندس عادل الجندي مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، السفير محمد حجازي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظات التي يتم بها اعمال التطوير، الدكتور ثروت الازهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

قال نائب المحافظ، انه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، كما يتم توفير كافة الإمكانيات لسرعة إنجاز أعمال التطوير الجاري تنفيذها، مما يساهم في ارتفاع معدلات العائد السياحي والاقتصادي للمحافظة، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار نائب المحافظ، أن الاعمال الجاري تنفيذها في مراحلها الأخيرة وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية.
هذا وقد تم إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، وذلك عقب موافقة بابا الفاتيكان لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم على مدار العام.

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