تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الساحر

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد سامي
صدم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، نظيره الأهلي المصري، بشأن المفاوضات معه حول صفقة الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو.

وأصدر نادي صن داونز بيان عبر موقعه الرسمي، وقال: يعلن صن داونز اليوم الإثنين، غلق المفاوضات مع الأهلي، لأن الناديين غير قريبين بشأن قيمة صفقة جاستون سيرينو.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الطيبة بين رئيس الأهلي محمود الخطيب، ونظيره باتريس موتسيبي رئيس صن داونز، والعلاقات الطيبة بين الناديين مستمرة، لكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المفاوضات حول سيرينو.

وأكمل :" يستمر صن داونز في إطلاق سراح لاعبين إلى دول أوروبية، وأفريقية، ودول كرة القدم الأخرى، كما فعل مع بيرسي تاو وكيجان دوللي ولاعبين آخرين، لكن يجب أن تكون رسوم الانتقال تنافسية لأن صن داونز يدفع بإستمرار أموالًا ضخمة للاعبين الذين يضمهم".

وأختتم :" يجب أن يركز جاستون سيرينو، الآن على كرة القدم والمنافسة في ماميلودي صن داونز".

وبالرغم من بيان صن داونز، إلا أن مسؤولي الأهلي يستعدون لتقديم عرض أكبر من أجل الحصول على خدمات سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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