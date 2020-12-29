تفاصيل واقعة التحرش بطالبة حقوق في المنصورة

Advertisements







اتهمت "ميرنا م م ا" ۲۹ سنة طالبة بكلية الحقوق، ومقيمة شارع " أحمد ماهر " دائرة قسم أول المنصورة، في محضرا رسمي عاملا يقوم بالتحرش بها حال سيرها بشارع "الجمهورية" دائرة قسم ثان المنصورة.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بتعدي شخص علي طالبه والتحرش بها بدائرة قسم ثاني





بإنتقال الضباط والفحص والتقابل مع المبلغة، اتهمت المدعو احمد ا ج" 48 عامل، ومقيم عزبة " حنفي" دائرة مركز شرطة السنبلاوين، بالتحرش بها وملامسة اجزاء حساسة من جسدها، حال سيرها بالشارع المشار اليه.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۰14475 جنح قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.