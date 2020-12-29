ننشر حصاد مركز الأزهر للترجمة خلال عام 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
إسهامات علمية وفكرية كبرى وترجمات للعديد من الفعاليات الدولية للأزهر والكتب القيمة لكبار علماءه
تعاون فعال مع قطاعات الأزهر المختلفة لترجمة وتدقيق ما ينشر عنها باللغات الأجنبية

قدم مركز الأزهر للترجمة في عام 2020 جهودًا غير مسبوقة في مجال الترجمة والإسهام العلمي والثقافي؛ حيث وصلت عدد الكلمات التي ترجمها المركز خلال العام إلى 400 ألف كلمة للترجمة التحريرية و54 ساعة للترجمة الفورية، وقد تنوعت الإسهامات الفكرية للمركز ما بين ترجمة الكتب العلمية، والكتب الإسلامية، ومعاني القرآن، بالإضافة لتولي أعمال الترجمة والمشاركة العلمية في عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية، وفيما يلي بيان بأهم إنجازات مركز الأزهر للترجمة:

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أربع لغات، وهي الإنجليزية، الفرنسية، السواحيلية، والعبرية، وترجمة حلقات برنامج فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف «الإمام الطيب» إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مشاركة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر في ترجمة سلسلة "تفنيد الفكر المتطرف" إلى 13 لغة، والتي من أهم إصداراتها كتاب "الجهاد في الإسلام"، وكتاب "حرمة التكفير ومخاطره"، وكتاب ""حقوق المستأمنين في الإسلام"، وكتاب "قضية الولاء والبراء ـ مفهومها ونشأتها"، وكتاب "مفهوم الحاكمية"، كما تولى المركز ترجمة وتدقيق ومراجعة كلا ما ينشر باللغات الأجنبية على منصات الأزهر المختلفة على شبكة الانترنت.

تولي المركز أعمال الترجمة التحريرية والفورية في العديد من المؤتمرات والفعاليات الثقافية الدولية، والتي من أهمها المشاركة في "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي" وتولي أعمال الترجمة التحريرية والفورية لفعالياته المختلفة، بالإضافة إلى إسهامات المركز في عدد من الترجمات الخاصة بمجلة نور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بهدف الارتقاء بمستوى الأطفال وحثهم على القراءة والتدبر، وترجمة حلقات الجزء الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة "الأزهر" إلى اللغة الإنجليزية.

قام مركز الأزهر للترجمة بالتعاون مع جامعة الأزهر لترجمة ملخصات أبحاث المجلات العلمية، التي تحظى بتوصية الترجمة والنشر، والتي كانت لها الفضل في أن تتبوأ جامعة الأزهر تصنيفًا مرموقا على المستوي الدولي والمحلي، بالإضافة إلى التعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، لترجمة ومراجعة وتدقيق كل ما يصدر عن المركز من إصدارات علمية للطلاب الوافدين بمختلف اللغات.

كما شارك المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصداراته المتنوعة في يناير 2020 والتي من أهمها كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وكتاب "الإنسان والقيم في التصور الإسلامي" لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، وكتاب "نظرية الحرب في الإسلام - رسالة عاجلة إلى الآخر"، وكتاب "نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي"، وكتاب "مائة سؤال عن الإسلام" وعدد من الكتب والإصدارات الإسلامية والعلمية الأخرى.

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