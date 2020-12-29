الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يجتمع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
اجتمع منذ قليل الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في المعادي وذلك لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للجانب الكاثوليكي.

كان ممثلو الكنائس المصرية قد اجتمعوا فى بداية ديسمبر الحالى بمقر وزارة العدل، مع المستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط في مصر، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره.
الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يجتمع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يجتمع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يجتمع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
الجمعية العمومية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يجتمع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

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