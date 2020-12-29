من الغد وحتى الإثنين.. تعرف على حالة الطقس وتحذيرات خبراء الأرصاد

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مع دخول فصل الشتاء، وبدء حدوث موجات من التقلبات الجوية، والطقس السيئ الذى يضرب عدد من المحافظات، تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتحديث تنبؤاتها لحالة الطقس، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى شدد على ضرورة الإعلان عن تنبؤات وتوقعات خبراء الأرصاد، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد ومواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين هيئة الأرصاد، والأجهزة الحكومية المختلفة، والوزارات والمحافظات، وإفادتها بتوقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، حتى يمكنها اتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وحتى يوم الإثنين 4 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 1 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم السبت 2 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الأحد 3 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



يوم الإثنين 4 يناير 2021:



- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.



كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.



وعن طقس الغد، يسود طقس معتدل السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة، والوجه البحرى، وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة، والوجه البحرى، وشمال وجنوب الصعيد ليلا، والرياح معتدلة.



ويبقى التحذير من الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر وربع إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر وربع إلى مترين إلا ربع متر، والرياح السطحية شمالية غربية.