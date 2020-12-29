إعادة فتح طريق القصير إتجاه قفط بعد تحسن الأحوال الجوية

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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق القصير اتجاه قفط أمام حركة المرور، بعد تحسن الأحوال الجوية.



وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق لتنظيم حركة السيارات تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.