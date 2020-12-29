تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد 24 يناير 2021، تسليم 1440 وحدة سكنية، 60 عمارة، الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل، فى مدينة القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الوحدات السكنية، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل، فى مدينة القاهرة الجديدة:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 24 يناير 2021، وحتى يوم الأحد 18 أبريل 2021، فى تسليم 1440 وحدة سكنية، 60 عمارة، الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان، فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى، خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

ويتم تسليم الوحدات السكنية وفقا لما يلى:

- تسليم وحدات العمارة رقم 318، يوم الأحد 24 يناير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25 يناير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31 يناير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 383، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 384، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 385، يوم الخميس 11 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 320، يوم الأحد 14 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 321، يوم الإثنين 15 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 315، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 314، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 313، يوم الخميس 18 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 312، يوم الأحد 21 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 311، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 414، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 415، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 416، يوم الخميس 25 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 28 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 1 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء، 3 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 4 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 7 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 386، يوم الإثنين 8 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 387، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 388، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 229، يوم الخميس 11 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 228، يوم الأحد 14 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 15 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 222، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 17 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 220، يوم الخميس 18 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 21 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 22 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 24 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الخميس 25 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 28 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 29 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 31 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 42، يوم الخميس 1 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 4 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 336، يوم الإثنين 5 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 337، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 403، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 404، يوم الخميس 8 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 405، يوم الأحد 11 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 406، يوم الإثنين 12 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 316، يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 317، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 353، يوم الخميس 15 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 243، يوم الأحد 18 أبريل 2021.
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة
تبدأ 24 يناير.. مواعيد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

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