عاجل .. للمرة الثانية قطاع الأعمال تعلن تأجيل توقيع اتفاقية السيارة الكهربائية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أأعلنت وزارة قطاع الأعمال، اليوم الثلاثاء، أنها قررت للمرة الثانية   تأجيل توقيع اتفاقية إنتاج السيارة الكهربائية في مصر بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.

 

وقال هشام توفيق خلال تصريحات صحفية، "  بالفعل تم تأجيل توقيع اتفاقية تصنيع السيارة الكهربائية مع شركة دونج فينج الصينية" والتى كان من المنتظر توقيعها قبل نهاية هذا العام بحسب بيانات سابقة لوزارة قطاع الأعمال.

 

وتابع " توفيق"، " الاتفاق تم تأجيله للتفاوض حول شروطه تتمثل في تحديد مكان  التحكيم الدولي".

 

ولم يوضح توفيق مواعد جديدا لتوقيع الاتفاقية، وتعد هذه ثاني مرة يتم تأجيل فيها توقيع الاتفاق النهائي لإبرام عقد تصنيع السيارة الكهربائية في مصر بعدما تم تأجيل المفاوضات بين الجانبين منتصف العام بسبب أزمة كورونا.

 

وتطمح الحكومة المصرية لإحياء صناعة السيارات من جديد محليا، وقد صاغه وزارة الصناعة استراتيجية لصناعة السيارات من المستهدف أن يتم إصدارها قريبا، تعطي حوافز لشركات السيارات عند التصنيع المحلي، وحوافز للصناعات المغذية  لها ولاسيما السيارات الكهربائية.

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