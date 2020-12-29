وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة قنا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة قنا للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.





وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.





وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة قنا بنسبة 25%.





وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41%، ويخص قطاع التنمية المحلية 1,3 مليار جنيه بنسبة 19,7%، إلى جانب توجيه 650,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 507,6 مليون جنيه بنسبة 7,7%، وتوجيه 275,4 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 4,2%، بالإضافة إلى توجيه 1,1 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 17,4%.





وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة قنا في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 1.8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 113 مدرسة بإجمالي 1631فصل، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع الري في تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 40كم.





وفيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية بمحافظة قنا أوضح التقرير أنها تتمثل في برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج تحسين البيئة بتكلفة ، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، برنامج الطرق والنقل والمواصلات.





وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ملامح مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة في المحافظة مليار و 705 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 32 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 494 ألف مواطن.