الدوري الإنجليزي يسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا

كشفت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء عن وصول البريميرليج إلى أكبر نسبة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وذكرت الرابطة في بيان لها عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت أنه خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 27 من الشهر ذاته خضع 1479 لاعب وموظف لإختبارات كورونا.









وأكمل أنه بين جميع الأختبارات التي تم حدوثها ظهرت 18 حالة إيجابية سيتم عزلهم لمدة عشرة أيام لتكون بذلك تلك النسبة هي الأكبر والأعلى منذ إنطلاقة الموسم الجديد.



