طفلان يتزعمان تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في قنا



تلقى اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا يفد قيام طفلان بسرقة دراجة بخارية خاصة بأحد المعلمين بمعهد أزهري في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



رصدت إحدى كاميرات المراقبة بمدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، طفلان اثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية من أمام معهد ازهري بالمدينة في وضح النهار.