طفلان يتزعمان تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في قنا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
رصدت إحدى كاميرات المراقبة بمدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، طفلان اثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية من أمام معهد ازهري بالمدينة في وضح النهار.

تلقى اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا يفد قيام طفلان بسرقة دراجة بخارية خاصة بأحد المعلمين بمعهد أزهري في مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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