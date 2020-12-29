٢٠ غرزه فى وجه حسام عاشور و١٣ فى وجه عطوه بعد مباراة الاهلي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
اسلام عودة
Advertisements

أسفرت الإصابة التى تعرض لها ثنائى الإتحاد السكندرى حسام عاشور ومجدى عطوه   عن إصابة عاشور بجرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف .

واستلزمت الإصابة التى تعرض لها عاشور إجراء عملية جراحية وخياطه تجميليه و٢٠ غرزه داخلية وخارجية .

بينما أسفرت إصابة عطوه عن إصابته بجرح قطعى أعلى الحاجب استلزم عمل ١٣ غرزة داخلية وخارجية .

وكان الثنائى عاشور وعطوه  لاعبا الإتحاد السكندرى تعرضا للإصابة فى مباراة فريقمها أمس أمام الأهلى  على آ ثر اصطدامهما ببعضهما فى الدقيقة ٦٨ من المباراة .

أخبار تهمك

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

٢٠ غرزه فى وجه حسام عاشور و١٣ فى وجه عطوه بعد مباراة الاهلي

منذ أقل من نصف ساعة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تريزيجيه يقترب من العودة إلى تركيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

ماسكيرانو يكشف وجهة ميسي المقبلة حال رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سر غياب كهربا عن مران الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»