٢٠ غرزه فى وجه حسام عاشور و١٣ فى وجه عطوه بعد مباراة الاهلي
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:00 م
اسلام عودة
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أسفرت الإصابة التى تعرض لها ثنائى الإتحاد السكندرى حسام عاشور ومجدى عطوه عن إصابة عاشور بجرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف .
واستلزمت الإصابة
التى تعرض لها عاشور إجراء عملية جراحية وخياطه تجميليه و٢٠ غرزه داخلية وخارجية .
بينما أسفرت إصابة
عطوه عن إصابته بجرح قطعى أعلى الحاجب استلزم عمل ١٣ غرزة داخلية وخارجية .
وكان الثنائى عاشور
وعطوه لاعبا الإتحاد السكندرى تعرضا للإصابة
فى مباراة فريقمها أمس أمام الأهلى على آ ثر
اصطدامهما ببعضهما فى الدقيقة ٦٨ من المباراة .