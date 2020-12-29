٢٠ غرزه فى وجه حسام عاشور و١٣ فى وجه عطوه بعد مباراة الاهلي

أسفرت الإصابة التى تعرض لها ثنائى الإتحاد السكندرى حسام عاشور ومجدى عطوه عن إصابة عاشور بجرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف .

واستلزمت الإصابة التى تعرض لها عاشور إجراء عملية جراحية وخياطه تجميليه و٢٠ غرزه داخلية وخارجية .

بينما أسفرت إصابة عطوه عن إصابته بجرح قطعى أعلى الحاجب استلزم عمل ١٣ غرزة داخلية وخارجية .

وكان الثنائى عاشور وعطوه لاعبا الإتحاد السكندرى تعرضا للإصابة فى مباراة فريقمها أمس أمام الأهلى على آ ثر اصطدامهما ببعضهما فى الدقيقة ٦٨ من المباراة .