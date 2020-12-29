وزير العدل يصدر قراره بإجراءات ضبط مخالفي عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد؛ والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020؛ أصدر اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم (9452) لسنة 2020، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي؛ سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء. 

ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها؛ ومذيلًا باسم محرره بخط مقروء، مبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.

وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونًا، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات التالية:

الوزارات:
1. وزارة الإسكان.
2. وزارة التجارة والصناعة.
3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4. وزارة السياحة والأثار.
5. وزارة الموارد المائية والري.
6. وزارة النقل.
7. وزارة التنمية المحلية.
8. وزارة الثقافة.
9. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
10. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
11. وزارة الشباب والرياضة.
12. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
13. وزارة البترول والثروة المعدنية.
14. وزارة التضامن الاجتماعي.
15. وزارة التموين.
16. وزارة الصحة.
17. وزارة الدفاع.
18. وزارة الطيران المدني.
19. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
20. وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)
21. وزارة الأوقاف.
الهيئات والجهات.
1. البنك المركزي المصري.
2. هيئة الرقابة المالية.
3. الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
4. نقابة المهندسين.
5. الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
6. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وبعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.

ويجدر التنويه إلى أن تطبيق هذا القرار يبدأ من الأحد الموافق 312020.

أخبار تهمك

"بديل مصطفى محمد".. صفقة ذهبية على رادار الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

إبراهيم سعيد: هذا أفضل لاعب فى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

منذ حوالي 19 ساعة

تريزيجيه يقترب من العودة إلى تركيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

٢٠ غرزه فى وجه حسام عاشور و١٣ فى وجه عطوه بعد مباراة الاهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض رحيل مدافع الفريق لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ماسكيرانو يكشف وجهة ميسي المقبلة حال رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

عاجل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ60 حالة في يوم واحد وتسجيل 1359 إصابة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ليفربول يستعد لإقحام أوريجي في صفقة تبادلية نارية

تحول مفاجئ بشأن أزمة مصطفى محمد مع الزمالك

03:10 م

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإفساد صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

10:33 م

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صفقة سيرينو

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»