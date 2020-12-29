خروج وتعافي 7 حالات مصابة بكورونا من الحجر الصحي في قفط بقنا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلنت مستشفى فقط التعليمي للحجر الصحي، بمحافظة قنا، خروج ٧ حالات من مصابي فيرس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج.

وأوضح بيان رسمي لمستشفى قفط التعليمي للحجر الصحي انه بذلك وصل اجمالي حالات الشفاء الي ٢٤ حالة منذ بدايه تشغيل المستشفى كحجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وقام الفريق الطبي بتقديم الورود للمرضي تعبيرا عن فرحتهم بشفائهم كما قاموا بشرح وتوضيح تعليمات العزل المنزلي والاجراءات الاحترازيه للمرضي وذويهم. 

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