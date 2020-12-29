صحيفة: وفيات كورونا في روسيا ثلاثة أضعاف العدد الرسمي

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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي أن أكثر من 80٪ من الوفيات هذا العام مرتبطة بـ Covid-19، مما يعني أن عدد الوفيات أعلى بثلاث مرات مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.



الوفيات الزائدة هي الفرق بين العدد الإجمالي للوفيات المسجلة والمتوسط ​​خلال السنوات السابقة لنفس الفترة.



وتشير الأرقام الرسمية إلى وفاة 55827 شخصًا بفيروس Covid-19 في روسيا.



وقال نائب رئيس الوزراء إن الوفيات الزائدة سترفع ذلك إلى 186 ألفا.



تستخدم البلدان أساليب مختلفة عند الإبلاغ عن الوفيات المتعلقة بالفيروس، مما يجعل المقارنات الدولية صعبة.



تعرضت روسيا لانتقادات بسبب حساب الوفيات الرسمية بسبب Covid-19 بناءً على عدد فحوصات ما بعد الوفاة التي أدرجت الفيروس التاجي باعتباره السبب الرئيسي للوفاة.



ومع ذلك، هذا يعني أن الوفيات الأخرى المرتبطة بـ Covid-19، والتي لم تدرجها على أنها السبب الرئيسي للوفاة، لن يتم تضمينها.



تشير الأرقام الجديدة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا قد يكون ثالث أعلى عدد في العالم، بعد الولايات المتحدة مع 335000 حالة وفاة والبرازيل، التي لديها 192000، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.



تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون إصابة في البلاد.