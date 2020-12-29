الزمالك يؤجل جلسة تجديد عقد عبد الله جمعة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:55 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
علي خلاف
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قرر مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، تأجيل جلسة تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بسبب تجدد إصابة الاعب بفيروس كورونا المستجد.

تجديد عقد عبد الله جمعة في الزمالك
وكان عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أعلن إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية في شهر واحد.

من جانبه توصل مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، لاتفاق مبدئي مع عبد الله جمعة بشأن تمديد عقده وتعديله ماديا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في يناير 2022.

وفي نفس السياق، رحب عبد الله جمعة ، بتجديد عقده مع نادي الزمالك، إلا أنه طلب تقديره من الناحية المادية، وزيادة سنوية في العقد الجديد.

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