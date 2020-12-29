عاجل .. "حماية المستهلك" تضبط 138 صنف أدوية مجهولة المصدر

صرح السيد الوزير الدكتور / علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية موسعة في محافظات القاهرة و سوهاج وكفر الشيخ والسويس وبني سويف أستهدفت الصيدليات والمراكز الطبية ومخازن المستلزمات الطبية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين وأسفرت الحملات بمحافظة القاهرة عن غلق عيادة وضبط 138 صنف أدوية مجهولة المصدر يأتي ذلك بعد أن تلقي الجهاز شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء كورس رجيم من أحد العيادات الخاصة وبعد الشراء وجد أن الدواء به رائحة كريهه والعلبة الخاصة به مفتوحه .





كما صرح السيد/ أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين و رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في محافظة سوهاج تم ضبط 160 أمبول أدوية مخدرة و1133 أمبول أدوية مجهول المصدر و 2000 زجاجة ادوية مجهولة المصدر و50 جهاز حجامة بمخزنين للأدوية وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار حسام الدين الي أنه في محافظة السويس تم إعداد حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي علي 12 صيدلية وأسفرت الحملات عن غلق صيدليتين لعدم وجود دكتور صيدلي و ضبط 600 قرص أدوية مخدرات جدول و90 قرص أدوية منتهية الصلاحية و 30 أنبول أدوية غير مسموح بتداولها وعليه تم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإخطار النيابة العامة للتصرف .

وبمحافظة بني سويف تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أستهدفت الحملات مركزين للحجامة وتم ضبط 2200كاس حجامة و800 أنبوبة اختبار لجمع الدم و170 مشرط جراحي وتم غلق المركزين بالشمع الأحمر والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة .

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات بمحافظة كفر الشيخ ضبطت 5161 قرص أدوية مخدرة مهربة مجهولة المصدر وتم مصادرة الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لإتخاذ شؤنها