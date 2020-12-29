شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.
شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
شبورة كثيفة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

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