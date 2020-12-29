رئيس مجلس "الشيوخ" يلتقى سفير جورجيا بالقاهرة.. ويؤكد عمق العلاقة بين البلدين

Advertisements

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم «ألكسندر نالباندوف» سفير جورجيا بالقاهرة.



وأكد رئيس مجلس "الشيوخ" على ترحيبة بالزيارة التي تعكس عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا على أمله في ان تشهد مزيدًا من.التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة خاصة البرلمانية.



من جانبه توجه السفير الجورجي بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربًا عن أمنيته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين لتدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، مُشيرًا إلي أن جورجيا شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية تم على أثرها تشكيل برلمان جديد عقد أولي جلساته الأسبوع الماضي.



وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء درع المجلس للسفير الجورجي والذي أهدي بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريمًا له.



كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

