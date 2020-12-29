باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم إنتر ميلان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:26 م
انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يحرص على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأشار موقع Le10Football الفرنسي إلى أن بيبي ماروتا مدير إنتر ميلان الإيطالي كان قد أكد في تصريحات لوسائل الإعلام بأن إيركسن معروض للبيع في يناير القادم لأنه أصبح خارج حسابات النادي الإيطالي و أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وأكد الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان على إستعداد لإدراج نجمه لياندرو باريديس في صفقة تبادل مع إنتر ميلان من أجلب التعاقد مع العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان الجديد حريص جداً على العمل مع إيركسن لاعبه السابق في توتنهام.


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