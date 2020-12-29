1506 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإماراتية، بلغ مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 204369 حالة.

 

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، 153157 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

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