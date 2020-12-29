ضبط سائقين تعديا على فكهاني في الدقهلية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت قوات مباحث الجمالية، في الدقهلية، من القبض علي سائقين متهمين بالاعتداء على فكهاني واحداث إصابات خطيرة،



حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية بوصول إسلام محي ٢٧عامًا، عامل، ومقيم عزبة " المحطة" دائرة المركز الى مستشفى الجمالية العام مصابًا بجرحين قطعيين بالرأس.


وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ بالفحص وسؤاله اتهم "ح. خ" ١٩عامًا، سائق توك توك، و"ا. ا" ٢٨عامًا سائق، بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزة الأول وإحداث إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهم.جرى ضبط المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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