تفاصيل إصابة طفلة سقطت من أعلي سلم بمنية النصر في الدقهلية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيبت طفله بكسر قاع الجمجمه إثر سقوطها من أعلي سلم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،


حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد وصول طفله لمستشفى منية النصر المركزي

وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين اصابه الطفلة جني محمد رضوان، 4 سنوات،

وأقر والدها سقوطها من أعلي سلم أثناء نزولها اختل توازنها وسقطت أرضا
وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي،
وتم تحرير محضر بالواقعة.

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