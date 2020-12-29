"أمانة البرلمان": 77 نائب استخرجوا كارنيهات العضوية بالنظام الفردي

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استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، 77 نائبًا من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية عن محافظات الصعيد وسيناء، وذلك في اليوم السابع لاستخراج كارنيهات العضوية.



وحرص أعضاء مجلس النواب، عقب استخراج كارنيهات العضوية، على تفقد أروقة البرلمان، وذلك بعد أن خصصت الأمانة العامة للمجلس عدد من الموظفين لاصطحاب النواب، للتيسير عليهم.



كما قام أعضاء البرلمان بزيارة متحف المجلس والذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.



كما اهتم النواب بالتقاط الصور التذكارية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، فضلًا عن زيارة البهو الرئيسي لقاعة 25 يناير.



جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد استقبل النواب على مدار 6 أيام النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء.



ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.



ومن المُقرر أن تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب الأيام المُقبلة النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام الماضية لاستخراج كارنيهات العضوية.

