حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تابع الدكتور شريف خاطر _ عميد الكلية اليوم الثلاثاء إلتزم الكلية بإستمرار تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الوقائية لآخر أيام العملية التعليمية بالكلية بصفة مستمرة ودورية.
حيث يتم متابعة حضور الطلاب وفقا الجداول المعلنة بنسبة حضور 25% من اجمالي عدد الطلاب مشددين علي تطبيق نظام التباعد داخل المدرجات وقاعات المحاضرات.

كما أكد علي أن الكلية مستمرة ولم تتقاعس عن اتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الكلية منذ بداية الدراسة وحتي آخر يوم في العملية التعليمية وتنفيذ كافة إجراءات التعقيم الدورية علي مدار اليوم الدراسي وبصفة مستمرة خلال جميع الايام الدراسية وذلك حرصا من الكلية علي الحفاظ علي أبنائنا الطلاب مطمأننا جميع أبنائه الطلاب وأولياء الأمور علي أن الكلية لم ولن تختذل أي مجهود في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.
داعين المولي عز وجل أن يحفظنا جميعا من هذا الوباء اللعين حمي الله مصر وشعبها
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية
حقوق المنصورة تستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أواخر أيام المحاضرات العلمية

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