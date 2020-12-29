المقاولون العرب يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة البنك الأهلي

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مسحة كورونا والتي خضع لها اللاعبون إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المسحة الطبية الأخيرة سلبية جميع اللاعبين بإستثناء أربعة حالات فقط التي جاءت سلبيتها إيجابية ولم تتحول بعد إلى سلبية الأمر الذي يعني بقائهم في العزل الصحي.

يُذكر أن المقاولون العرب قد أعلن مؤخراً عن وجود تسعة إصابات بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية والتي إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.