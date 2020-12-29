كرواتيا تغلق محطة نووية في سلوفينيا بعد زلزال زغرب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:30 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "أس تي ايه" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإغلاق محطة كرسكو النووية في سلوفينيا وقائيًا، بعد الزلزال الذي ضرب كرواتيا بقوة 6.2 درجات.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن الأمر إجراء طبيعي بعد تسجيل زلازل قوية.

 

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي الكرواتي، بوقوع زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.

 

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.

 

وفي مارس الماضي، شهدت زغرب زلزالا بقوة 5.3 درجة، تسبب في سقوط قتيل واحد، وإصابة 27 شخصا.

 

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محطة نووية كرواتيا زلزال

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