عالم أزهري: المصافحة لا تجوز شرعا في زمن الأوبئة (فيديو)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم المصافحة في زمن الأوبئة.

وقال "المالكي"، خلال حواره مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا"، ولكن في زمن الأوبئة لا يجوز شرعًا المصافحة تطبيقًا للقاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فقد تتسبب المصافحة في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- امتنع عن مصافحة رجل مصاب بمرض الجذام جاء يبايعه على الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا له "ارجع فقد بايعناك".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.

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