افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وفد من شركة عمال مصر والتي قامت بتنظيم المعرض الخيري السنوي (سنابل الخير 2) بكلية السياحة والفنادق وذلك اليوم الثلاثاء.

تحت إشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، افتتح الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، المعرض الخيري السنوي ( سنابل الخير ٢) بحضور الدكتور غادة وفيق، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية ومدير مركز تسويق خدمات الجامعة.

أكد الدكتور أشرف عبد المعبود، أن المعرض تم تنظيمه من قبل إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بالكلية بالتعاون مع شركة عمال مصر، مشيرا إلى أن المعرض يضم كمامات وأدوات مكتبية وملابس رجالي وحريمي جديدة وغير مستعملة.

كما أوضحت الدكتورة غادة وفيق، أن المعرض يهدف إلى خدمة المجتمع الداخلي بالكلية وتقديم المنتجات بأسعار رمزية، بالإضافة إلى تخصيص إيراد المعرض للتبرع به لصندوق التكافل الاجتماعي، موجهة كل الشكر والتقدير لشركة عمال مصر لتبرعها مجانا بمنتجات المعرض.
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم
افتتاح معرض سنابل الخير الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

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