ماسكيرانو يكشف وجهة ميسي المقبلة حال رحيله عن برشلونة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:22 م
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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كشف النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدافع نادي برشلونة السابق، عن وجهة مواطنه ليونيل ميسي حال رحيله عن البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.

وقال ماسكيرانو في تصريحات نشرتها شبكة "tycsports" الأرجنتينية: "إنه قرار ميسي الشخصي، في هذا السياق ليس الأمر مجرد رياضة، فهناك عوامل أخرى تلعب دورًا مثل الأسرة".

وتابع: "نحن جزء من عائلة، حيث يكون لديك أطفال في سن معينة، فليس من السهل نقلهم من مكان إلى آخر".

وأكمل: "ميسي دائمًا ما أعلن رغبته في اللعب في الأرجنتين، يمكن أن يقررذلك لكن علينا أن نرى ما إذا كانت الظروف ستكون مناسبة، لم أتحدث معه عن هذا الأمر، إنه فتى ذكي للغاية وعندما يتعلق الأمر بالقرار فلن تنقصه العروض".

واستمر: "أنا واثق من أن ميسي سيتخذ قرارًا جيدًا، هو فتى ذكي جدًا، من الصعب أن أضع نفسي في مكانه لأنه شخص ذو مستوى آخر".

وأضاف: "لقد سبق وأن ارتديت قميص برشلونة، لقد كان ميسي كما هو عليه الآن، ما زال يحمل الفريق فوق كاهله، هو الأفضل، قد يكون أسلوب الفريق وطبيعته ليس كما هو، ولكن على المستوى الفردي ما زال ميسي كما هو، يقوم بما يجعله رائعًا للغاية".

وأتم: "لقد كان ميسي موجودًا في كل المباريات وأظهر نفسه، أعتقد أن هذا هو الموقف لإظهار أنك الأفضل، ليس عندما تسير الأمر على ما يرام فقط، ولكن كذلك في اللحظات التي تستدعي تحمل المسؤولية".

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