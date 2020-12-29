تعاون مشترك بين التربية والتعليم وجامعة الفيوم في دعم البحث العلمي لطلاب المدارس

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لقاءا مع الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم لمناقشة دعم جامعة الفيوم لطلاب ابلبحث العلمى.

أشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم مناقشة دعم جامعة الفيوم لطلاب البحث العلمي بالمدارس على مستوى المحافظة في كافة المجالات البحثية اللازمة من خلال تعاون أساتذة الجامعة في جميع التخصصات للإشراف على المشروعات البحثية، وكذلك توفير معامل جامعة الفيوم وتمكين الطلاب في السير في بحوثهم بطريقة منهجية، وذلك من أجل إتمام الجانب العملي للمشروعات البحثية، بالإضافة إلى دعم الطلاب في تصميم النماذج الأولية للمنتج البحثي، وتدريبهم على مهارات البحث العلمي.

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