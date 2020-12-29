"يا حبيبي مش مستوعبة".. أسماء جلال في حالة صدمة بعد وفاة المخرج حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حرصت الفنانة أسماء جلال على نعي المخرج حاتم علي، الذي الذي توفي صباح اليوم نتجية أزمة قلبية، عن عمر يناهز ال 58.

ونشرت أسماء صورة للمخرج الراحل عبر خاصية ستوري ، في صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ،وعلقت أسماء على الصورة قائلة:" يا حبيبي!!! مش مستوعبة!!!!!" .


برع حاتم علي في الكتابةالمسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.



وبدأ العمل في الإخراج في منتصف التسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم"، وتم دبلجة مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" لعدة لغات، وتم عرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، ومسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

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