سموحة يغلق صفحة الزمالك ويبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:37 م
احمد سامي
احمد سامي
رامي بشاي
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أغلق الجهاز الفنى لسموحة  بقيادة أحمد سامى  صفحة مباراة الزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، من أجل التحضير لمباراته ضد سيراميكا كيلو باترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث يتدرب الفريق اليوم بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.

وقرر المدير الفنى "للموج الأزرق" طى صفحة تمباراة الزمالك تماما وعدم التركيز عليها وذلك للتحضير لالمواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلاً وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.

ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت فى مباراة الزمالك أمس والتى تسببت فى الخسارة رغم الداء الجديد من الفريق خاصة فى الشوط الثانى .

وعقد المدير الفنى  جلسات منفرده مع الثلاثى محمود البدرى ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم مدافعى الفريق لشرح الأخطاء الدافعية التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية والتىكلفت الفريق خسارة 7 نقاط منذ انطلاق بطولة الدورى العام، وتعهد اللاعبون بتدارك هذها الأخطاء خلال المواجهة القادمة أمام سيراميكا كيلو باترا.
فى الوقت ذاته يفتقد الفريق جهود لاعبه الدولى على غزال للمباراة الثانية على التوالى بسبب اصابته بفيروس كورونا ، حيث يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة بعد 48 ساعة لمعرفة تطور الحالة الصحية له.
هذا وبدأ أحمد سامى التفكير فى العناصر الجديدة التى يرغب فى التعاقد معها خلال موسم الإنتقالات الشتوية القادمة خصوصا فى ظل النقص العددى فى بعض المراكز الحيوية بالفريق خاصة صانع الألعاب، الذى خسر جهود ناصر ماهر لعودته للأهلى بالإضافة إلى البحث عن ظيهر أيسر لعدم وجود بديل لليبى محمد الترهونى.
وكشفت مصادر مقربة من سموحه أن أحمد سامى يمتلك عدة عروض تدريبية ولكنه متمسك بالبقاء مع سموحه لأطول فترة نظرا للعلاقة القيوة التى تجمعه مع رفج عامر رئيس النادى.

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