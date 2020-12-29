طرق رومانسية للتعامل مع زوجك

بدلا من اللجوء المستمر للشكاوى وعدم معرفة التعامل مع زوجك يجب عليك اتباع هذه الطرق لكي تتعامليبن معه بكل سهولة وتكسبين قلبه





- إذا كان شريكك يلعب بلعبة إلكترونيّة، فشاركيه فيها، حتى لو لم تكوني بارعة فيها أو كنت لا تحبّينها، فستعجبه المبادرة.

- يجب أن تفاجئيه دائما بصناعة شيء جديد فيمكنك تقديم له البيتزا أو الحلويات ستنالين إعجابه.

- في السفر، ضعي بطاقة حميمة في حقيبته تعبّر عن مشاعرك، أو ضعي صورة لك وله، لتظهري له أنّك تريدينه أن يفكّر بك.

- اشتري بطاقات لحضور حفلة موسيقيّة لفنّانه المفضّل، من دون علمه، وفاجئيه قبل يوم أو يومين من الحفلة.

- سجّلا اسميكما للقيام بنشاط غريب، لم يسبق لكما القيام به، مثل المشاركة في صفّ يعلّمكما كيفيّة تحضير السوشي أو حصّة للقفز بالمظلات.

- اكتبي له ملاحظة خطيّة، واتركيها على مكتبه، لكي يجدها في النهار التالي.