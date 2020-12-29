عاجل.. سر غياب كهربا عن مران الأهلي اليوم

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن طاهر محمد طاهر تأكد غيابه عن مواجهة وادي دجلة القادمة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأتحاد السكندري يوم أسم الاثنين.









وعبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء صرح عبدالحفيظ أن طاهر سيعود للتدريبات الجماعية عقب خمسة أيام من الآن ما يعني خروجه رسمياً من حسابات موسيماني لمواجهة دجلة.









وعن الأسباب التي دفعت محمود كهربا للغياب عن تدريبات اليوم قال أنه جاء بسبب تعرضه لنزلة برد حصل على إثرها على إذن من الجهاز الفني.



