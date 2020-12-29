محافظ المنيا يشدد على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، ويستعرض الوضع الحالي للمستشفيات
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:35 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلي للصحة بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وذلك، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة المنظومة الصحية وتطبيق آخر القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، واستعراض احدث التطورات حول الوضع الراهن لفيروس كورونا بالمحافظة.
ناقش المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وأكد المحافظ، أنه لاتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الاخيرة، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.
و استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إمكانيات قطاع الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، كما وجه الشكر لمسؤولي الترصد بمديرية الصحة على دورهم في مواجهة الموجة الأولى للفيروس ومساهمتهم في الحد من انتشار الفيروس داخل المحافظة.
وقال المحافظ، ان غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلي للصحة بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وذلك، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة المنظومة الصحية وتطبيق آخر القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، واستعراض احدث التطورات حول الوضع الراهن لفيروس كورونا بالمحافظة.
ناقش المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وأكد المحافظ، أنه لاتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الاخيرة، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.
و استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إمكانيات قطاع الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، كما وجه الشكر لمسؤولي الترصد بمديرية الصحة على دورهم في مواجهة الموجة الأولى للفيروس ومساهمتهم في الحد من انتشار الفيروس داخل المحافظة.
وقال المحافظ، ان غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.
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