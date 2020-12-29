محافظ المنيا يشدد على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، ويستعرض الوضع الحالي للمستشفيات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلي للصحة بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وذلك، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة المنظومة الصحية وتطبيق آخر القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، واستعراض احدث التطورات حول الوضع الراهن لفيروس كورونا بالمحافظة.
ناقش المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وأكد المحافظ، أنه لاتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الاخيرة، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.
و استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إمكانيات قطاع الصحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، كما وجه الشكر لمسؤولي الترصد بمديرية الصحة على دورهم في مواجهة الموجة الأولى للفيروس ومساهمتهم في الحد من انتشار الفيروس داخل المحافظة.
وقال المحافظ، ان غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.

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