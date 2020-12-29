هيئة المحطات النواوية: كليات الهندسة تلعب دوراً في إعداد الكوادر في مصر









صرح الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق ورئيس قسم الهندسة النووية بالجامعة الروسية في مصر، أن قسم الهندسة النووية في مختلف الجامعات يلعب دور كبير في إعداد الكوادر بهدف المشاركة في إنشاء وتطوير محطة الضبعة النووية.





ونوه إلى أن النهضة الصناعية الحديثة في مصر بدأت عام 1816، حينما أنشأ محمد على "مدرسة المهندس خانة" (جامعة القاهرة حاليا)، حيث اعتمدت على إدخال التكنولوجيا الأجنبية في مصر. وأوضح عبد النبي، أن البرنامج النووي بدأ عام 1955 وتم إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957، إذ تم إنشاء المفاعل الروسي للأبحاث وهو أول مفاعل في مصر عام1961.





وأكد أنه لتعظيم دور الكوادر المصرية في البرنامج النووي المصري تم إنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية عام 1963 وايضا بعض الجامعات المصرية الخاصة أنشأت قسم هندسة نووية، مثل الجامعة المصرية الروسية.





وفيما يتعلق بالمناهج في كليات الهندسة النووية، أكد أنها تخدم معظم التخصصات الهندسية في المحطة النووية، مشيرا إلى أن هذه المناهج تتضمن المواد النووية، مثل الفيزياء النووية، وتكنولوجيا المحطات النووية، وتصميم دوائر ومكونات المحطة النووية، والقياسات الإشعاعية، وتصميم الدروع الاشعاعية، ودورة الوقود النووي، وتطبيقات النظائر المشعة، وخلافه.





وأوضح أن الهندسة النووية تهتم بالمفاعلات النووية الانشطارية والاندماجية والمعجلات النووية، علاوة على التطبيقات الاشعاعية، مشيرا إلى أن الدراسة في هذه الأقسام تتم بشكل نظري وعملي، وبالتالي فهي تساهم مباشرةً في خدمة العمل في المحطات النووية.





وأضاف عبد النبي، أن هناك قواعد صارمة لاختيار الكوادر الهندسية المصرية قبل العمل في المحطة النووية، وذلك لانتقاء صفوة الكوادر من الناحية الهندسية واللياقة الطبية والنفسية. يتم إعداد هذه الكوادر من خلال دورات تدريبية في بلد المورد "روسيا" (الممثلة في شركة روساتوم)، لمدة لا تقل عن سنة ونصف، ويصبح بعدها المهندس قادر على العمل في المحطة النووية، وذلك بعد حصوله على شهادة صلاحية (رخصة) معتمدة دوليا.









وأكد انه يتم تعيين كوادر المحطة النووية في الوقت المناسب، للسماح لهم بوقت كاف للتدريب والتأهيل في كل مجال ووظيفة. وأضاف انه عادة ما يكون تأهيل مجموعات تشغيل وصيانة المحطة النووية طويلا وصارما بسبب مدى تعقيد المهام، وكذلك الجوانب الأخرى المتعلقة بالأمان النووي في المحطة، منوها أن العمل في المحطة النووية ليس عمل مكتبي، لكنه عمل حرفي فني هندسي عالي المستوى.





واستكمل عبد النبي حديثه مؤكداً ان مصر تمتلك بنية تحتية صناعية قوية جدا، وتمتلك كوادر في جميع التخصصات وعلى مستوى عالمي. تعمل هذه الكوادر في الشركات والمصانع المصرية، ويمكن تأهيل هذه الكوادر للعمل في مجال المحطات النووية من خلال إعداد دورات تدريبية لهم في مجال التخصص مدتها لا تزيد عن 6 شهور.



